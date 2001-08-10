Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2024
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14:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

21 февраля выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

21 февраля выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Помните Ваша безопасность - Ваша ответственность!

 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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