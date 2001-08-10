Делегация Сахалинской области готовится к поездке на Всемирный фестиваль молодежи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В арт-резиденции «Маяк» прошла встреча руководителей делегации и участников от Сахалинской области, которые отправится на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. От островного региона на федеральную территорию «Сириус» поедут 45 участников и 21 волонтер, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Каждый делегат прошел большой конкурсный отбор, который включал в себя серьезные испытания в три этапа. Общий конкурс в регионе составил 6 человек на место по своему виду деятельности или направлению.

На региональной встрече уполномоченный руководитель делегации Алексей Ченских презентовал концепцию образовательно – содержательной, культурной, деловой и полезной программы для участников фестиваля. Региональный организационный комитет разработал уникальную концепцию визуального стиля всех делегатов Сахалинской области, которую увидят участники со всей страны в Сочи.

«Впервые за всю историю проведения Всемирного фестиваля молодежи в нем примет участие наше подрастающее поколение в возрасте от 14 до 17 лет. В состав региональной делегации вошли два представителя «Движения Первых» Эмилия Котляр и Анастасия Лобода, которые блестяще представили себя на этапах конкурсных процедур. Для нас большая честь, что наши Первые так ярко смогли заявить о себе и две путевки отданы Сахалинской области», - поделился Алексей Ченских.

Интересной особенностью фестиваля в этом году стало то, что у каждого региона Российской Федерации есть свои подшефные страны в рамках Культурного шефства иностранных участников на Фестивале. У Сахалинской области пять стран: Южная Корея, Лаос, Япония, Камбоджа и Китай. Именно с ними островитяне будут больше всего взаимодействовать, общаться и даже проведут церемонию дружбы по передаче подарков, которые приготовили сахалинцы.

«Сегодня мы наконец-то увидели те комплекты униформы Сахалина и Курил, который для нас разработал островной регион. Мне безумно понравилось, он прекрасно отражает нашу культуру, историю, природные богатства, выглядит молодежно и стильно. Для меня большая гордость стать частью такого масштабного события в России», - поделилась участница делегации Мария Помыткина, представительница Сахалинского государственного университета.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе, 10 тысяч иностранных участников.