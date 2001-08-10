Сахалинцам рассказали о лавинной опасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «Лавинная опасность территории Сахалинской области» прошла в главной островной библиотеке 19 февраля и была приурочена к Десятилетию науки и технологий, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Экспертом выступил директор Сахалинского филиала ДВГИ ДВО РАН, руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов, член президиума Лавинной ассоциации России, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский
Слушателями стали учащиеся южно-сахалинской школы № 5, студенты Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также читатели библиотеки.
Лектор рассказал о климате и рельефе Сахалинской области, о распределении осадков, выпадающих на территории островного региона. Он отметил, что более 100 циклонов проходят через островной регион в течение года, 30 из них приходится на зимний период. При этом большая часть осадков выпадает в горных районах острова.
Слушатели также узнали о наиболее сильных метелях в регионе с 1947 года по настоящее время и о лавинных катастрофах, произошедших на Сахалине. Юрий Генсиоровский рассказал о явлении метаморфизма ледяного кристалла в снежном покрове а также об угрозах, связанных с этим процессом для людей, оказавшихся под лавиной. Эксперт продемонстрировал аудитории изображения, иллюстрирующие морфологические типы лавин, а также карту Сахалина с указанием районов, где были зарегистрированы снежные лавины большого объема.
Участников мероприятия познакомили с такими понятиями, как лавиносбор, лавинный бассейн, линия отрыва и отложение лавины. Эксперт представил обширный иллюстративный материал, демонстрирующий последствия схода лавин в лесах, на низких склонах, в горах и на побережье.
В завершение лекции слушателям напомнили о мерах безопасности при посещении лавиноопасных зон, а также посоветовали литературу и электронные ресурсы для самостоятельного изучения темы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
09:59 16 Февраля Рыбакам-любителям напоминают о местах для реализации излишек улова в Южно-Сахалинске
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
10:48 14 Февраля В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 08:58 Вчера Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию
- 12:21 19 Февраля Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня
- 10:22 19 Февраля Обучение по "Азбуке интернета" прошли 488 южносахалинцев старшего возраста
- 16:16 15 Февраля В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?