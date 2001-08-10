Сахалинцам рассказали о лавинной опасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Лавинная опасность территории Сахалинской области» прошла в главной островной библиотеке 19 февраля и была приурочена к Десятилетию науки и технологий, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертом выступил директор Сахалинского филиала ДВГИ ДВО РАН, руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов, член президиума Лавинной ассоциации России, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский

Слушателями стали учащиеся южно-сахалинской школы № 5, студенты Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также читатели библиотеки.

Лектор рассказал о климате и рельефе Сахалинской области, о распределении осадков, выпадающих на территории островного региона. Он отметил, что более 100 циклонов проходят через островной регион в течение года, 30 из них приходится на зимний период. При этом большая часть осадков выпадает в горных районах острова.

Слушатели также узнали о наиболее сильных метелях в регионе с 1947 года по настоящее время и о лавинных катастрофах, произошедших на Сахалине. Юрий Генсиоровский рассказал о явлении метаморфизма ледяного кристалла в снежном покрове а также об угрозах, связанных с этим процессом для людей, оказавшихся под лавиной. Эксперт продемонстрировал аудитории изображения, иллюстрирующие морфологические типы лавин, а также карту Сахалина с указанием районов, где были зарегистрированы снежные лавины большого объема.

Участников мероприятия познакомили с такими понятиями, как лавиносбор, лавинный бассейн, линия отрыва и отложение лавины. Эксперт представил обширный иллюстративный материал, демонстрирующий последствия схода лавин в лесах, на низких склонах, в горах и на побережье.

В завершение лекции слушателям напомнили о мерах безопасности при посещении лавиноопасных зон, а также посоветовали литературу и электронные ресурсы для самостоятельного изучения темы.