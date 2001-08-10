В аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 февраля 2024 года руководителем АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» стал Руслан Степанец. До официального назначения он занимал в главной воздушной гавани региона пост заместителя генерального директора, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Руслан Васильевич родился в 1967 году в Приморье. В 1984 окончил Ленинградское Суворовское училище. Позже, в 1995 году получил образование экономиста в Санкт-Петербургском Университете Экономики и Финансов. В 2007 освоил специальность «Управление и коммерческая эксплуатация на воздушном транспорте» в Московском Государственном Техническом Университете Гражданской Авиации. Путь в профессии начал в 2005 году. Тогда Руслан Васильевич получил место начальника производства в грузовом терминале Пулково. С ноября 2019 по март 2023 Руслан Степанец возглавлял авиагавань в Мурманске. К работе в островном регионе приступил летом прошлого года.

Перед новым руководителем аэровокзала «Южно-Сахалинск» стоит амбициозная задача: увеличить пассажиропоток авиагавани до 5 миллионов человек в год. Напомним, 2023 она завершила с рекордными показателями. За год воздушные ворота обслужили 1,3 миллиона пассажиров. Достичь таких результатов удалось, в том числе, благодаря запуску нового терминала.

«Для нас очевидна положительная динамика по пассажиропотоку. Мы растём месяц за месяцем, улучшаем инфраструктуру аэровокзала, набираем новых сотрудников. Один из главных наших принципов – непрерывное развитие. Его мы применяем, обновляя техническое оснащение и обучая персонал», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Прежний руководитель аэровокзала Игорь Шубейко останется генеральным директором АО «Восточные Ворота Страны». Под его руководством продолжится развитие главного инвестиционного проекта для авиации области – кластера «Аэросити». Кроме самой воздушной гавани в будущем здесь возведут кафе, гостиницы и торговые зоны.