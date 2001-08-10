В аэровокзал "Южно-Сахалинск" назначен новый генеральный директор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 20 февраля 2024 года руководителем АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» стал Руслан Степанец. До официального назначения он занимал в главной воздушной гавани региона пост заместителя генерального директора, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Руслан Васильевич родился в 1967 году в Приморье. В 1984 окончил Ленинградское Суворовское училище. Позже, в 1995 году получил образование экономиста в Санкт-Петербургском Университете Экономики и Финансов. В 2007 освоил специальность «Управление и коммерческая эксплуатация на воздушном транспорте» в Московском Государственном Техническом Университете Гражданской Авиации. Путь в профессии начал в 2005 году. Тогда Руслан Васильевич получил место начальника производства в грузовом терминале Пулково. С ноября 2019 по март 2023 Руслан Степанец возглавлял авиагавань в Мурманске. К работе в островном регионе приступил летом прошлого года.
Перед новым руководителем аэровокзала «Южно-Сахалинск» стоит амбициозная задача: увеличить пассажиропоток авиагавани до 5 миллионов человек в год. Напомним, 2023 она завершила с рекордными показателями. За год воздушные ворота обслужили 1,3 миллиона пассажиров. Достичь таких результатов удалось, в том числе, благодаря запуску нового терминала.
«Для нас очевидна положительная динамика по пассажиропотоку. Мы растём месяц за месяцем, улучшаем инфраструктуру аэровокзала, набираем новых сотрудников. Один из главных наших принципов – непрерывное развитие. Его мы применяем, обновляя техническое оснащение и обучая персонал», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Прежний руководитель аэровокзала Игорь Шубейко останется генеральным директором АО «Восточные Ворота Страны». Под его руководством продолжится развитие главного инвестиционного проекта для авиации области – кластера «Аэросити». Кроме самой воздушной гавани в будущем здесь возведут кафе, гостиницы и торговые зоны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
09:59 16 Февраля Рыбакам-любителям напоминают о местах для реализации излишек улова в Южно-Сахалинске
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
10:48 14 Февраля В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 08:58 Вчера Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию
- 12:21 19 Февраля Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня
- 10:22 19 Февраля Обучение по "Азбуке интернета" прошли 488 южносахалинцев старшего возраста
- 16:16 15 Февраля В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?