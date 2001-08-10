В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем, 20 февраля, на расширении проезжих частей и вывозе снега в Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах задействовано 148 единиц техники и 131 рабочий. Внимание дорожных служб также сосредоточено на противогололедной обработке улично-дорожной сети, пешеходных переходов, тротуаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:

- пр. Победы - вывоз снега;

- ул. Горького - вывоз снега;

- ул. Новая - вывоз снега;

- ул. Физкультурная от ул. Поповича до пр. Победы (западная сторона) - вывоз снега;

- ул. Котиковая - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Молодежная от ул. Лермонтова - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Почтовая - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Тельмана - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Украинская от пр. Мира до железнодорожной больницы - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Милицейская - расчистка пешеходных зон мостов;

- ул. Бумажная - расчистка пешеходных зон мостов;

- ул. Сахалинская- вывоз снега;

- ул. Ленина - вывоз снега.

Ново-Александровск (патрульная расчистка):

- ул. Ключевская;

- дорога на СНТ «Тимирязевское»;

- ул. Советская;

- ул. Саянская;

- ул. Скрипичная;

- дорога на СНТ «Путеец»;

- ул. Матросова;

- ул. Кубанская;

- пер. Почтовый;

- ул. Чехова.

Березняки:

- ул. Зеленая - вывоз снега.

Хомутово (патрульная расчистка):

- ул. Шоссейная;

- ул. 4-ая Железнодорожная;

- ул. Батурова;

- ул. Высоцкого;

- ул. Сахарова;

- ул. Фламинго.

Луговое:

- ул. 2-ая Железнодорожная - вывоз снега;

- ул. Юбилейная - вывоз снега;

- ул. Комарова - вывоз снега;

- ул. Набережная - вывоз снега;

- ул. Красная речка - вывоз снега.

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.