В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Днем, 20 февраля, на расширении проезжих частей и вывозе снега в Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах задействовано 148 единиц техники и 131 рабочий. Внимание дорожных служб также сосредоточено на противогололедной обработке улично-дорожной сети, пешеходных переходов, тротуаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:
- пр. Победы - вывоз снега;
- ул. Горького - вывоз снега;
- ул. Новая - вывоз снега;
- ул. Физкультурная от ул. Поповича до пр. Победы (западная сторона) - вывоз снега;
- ул. Котиковая - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Молодежная от ул. Лермонтова - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Почтовая - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Тельмана - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Украинская от пр. Мира до железнодорожной больницы - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Милицейская - расчистка пешеходных зон мостов;
- ул. Бумажная - расчистка пешеходных зон мостов;
- ул. Сахалинская- вывоз снега;
- ул. Ленина - вывоз снега.
Ново-Александровск (патрульная расчистка):
- ул. Ключевская;
- дорога на СНТ «Тимирязевское»;
- ул. Советская;
- ул. Саянская;
- ул. Скрипичная;
- дорога на СНТ «Путеец»;
- ул. Матросова;
- ул. Кубанская;
- пер. Почтовый;
- ул. Чехова.
Березняки:
- ул. Зеленая - вывоз снега.
Хомутово (патрульная расчистка):
- ул. Шоссейная;
- ул. 4-ая Железнодорожная;
- ул. Батурова;
- ул. Высоцкого;
- ул. Сахарова;
- ул. Фламинго.
Луговое:
- ул. 2-ая Железнодорожная - вывоз снега;
- ул. Юбилейная - вывоз снега;
- ул. Комарова - вывоз снега;
- ул. Набережная - вывоз снега;
- ул. Красная речка - вывоз снега.
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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