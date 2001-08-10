Тихоокеанское
информационное агентство
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10:06, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ: предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты

ВТБ: предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ более чем на четверть нарастил портфель депозитов клиентов среднего и малого бизнеса: по итогам 2023 года он достиг 2,7 трлн рублей. Предприниматели провели в банке более 4,7 млн депозитных сделок, что на 45% превышает результат 2022 года.

Предприниматели все активнее пользуются финансовыми инструментами для защиты средств от инфляции и получения дополнительного дохода. В 2023 году свободные средства размещали в депозиты более 100 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, что на треть больше, чем годом ранее. По оценкам банка, это почти каждый второй клиент на рынке срочного привлечения в сегменте СМБ.

«Динамика размещения средств всегда в фокусе нашего внимания, так как нам важно приумножать капитал клиентов. Мы ожидаем продолжения тренда на рост срочных пассивов в 2024 году на фоне высокой доходности депозитных продуктов», − прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Рублевый депозит выступает для клиентов среднего и малого бизнеса наиболее распространенным способом размещения свободных средств в кредитных организациях. На фоне развития торговых отношений с Китаем продолжает расти популярность юаня. По данным ВТБ, число сделок по размещению средств в китайской валюте за 2023 год выросло более чем в 14 раз, а портфель депозитов и неснижаемых остатков (НСО) в юанях увеличился втрое.

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