Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2024
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График работы почтовых отделений изменится в связи с Днём защитника Отечества
09:54, | Новости общества Сахалина и Курил

График работы почтовых отделений изменится в связи с Днём защитника Отечества

График работы почтовых отделений изменится в связи с Днём защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

23 февраля станет выходным для дальневосточных отделений Почты России. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Уточнить актуальное расписание работы можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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