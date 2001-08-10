График работы почтовых отделений изменится в связи с Днём защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

23 февраля станет выходным для дальневосточных отделений Почты России. В этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Уточнить актуальное расписание работы можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.