В Южно-Сахалинске прошло собрание для замещающих семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родительское собрание «Новая семья - новое начало» для приемных родителей, впервые принявших детей в семью, состоялось в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организатором просветительского мероприятия для семей, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, выступил департамент образования администрации Южно-Сахалинска. К диалогу были приглашены родители из замещающих семей и эксперты, занимающиеся вопросами устройства детей в приемные семьи.

Напомним, 2024 год объявлен Президентом страны Годом семьи, в рамках которого для родителей проводятся различные тематические мероприятия, лекции, собрания и встречи.

- Мы пригласили на собрание специалистов, которые расскажут замещающим родителям о различных аспектах опеки и попечительства над детьми, особенностях поведения ребенка в адаптационный период. Основная наша целевая аудитория - это семьи, которые менее года назад приняли решение взять на воспитание приемных детей. Нам важно услышать родителей, которые недавно избрали для себя этот путь, ответить на их вопросы и при необходимости оказать помощь, - рассказала директор департамента образования Светлана Мирова.

Еще одна важная цель мероприятия - это обмен опытом. Многие семьи южносахалинцев имеют солидный опыт в воспитании приемных детей. Они были отмечены благодарственными письмами департамента образования. Среди них семья Оксаны Малаховой, они с супругом взяли на воспитание 8 мальчишек в возрасте от 11 до 16 лет. Впервые Малаховы решили принять ребенка в 2017 году. Когда две дочери выросли и создали свои семьи, южносахалинцы поняли, что в доме не хватает детской суеты, а сами они готовы на ответственный шаг - подарить заботу и внимание приемным детям.

- У нас с мужем дочки, наверное поэтому мы решили взять именно мальчиков. Когда мы приняли в семью первого мальчика, он скучал, и решили, что нужно еще, чтобы ему было с кем играть. Потом взяли сразу двоих, не стали разлучать братьев. Так в нашей семье появилось трое ребят. Старших детей скоро выпускать во взрослую жизнь, поэтому приняли еще, сейчас у нас 8 замечательных парней. Пока нам позволяет здоровье, мы хотим помочь как можно большему числу детей, оставшихся без родителей, - поделилась Оксана Малахова. - Конечно, вначале было сложно и страшно, но нам очень помогали органы опеки. И сейчас мы можем обратиться за помощью в любой момент, в департаменте всегда оперативно решают все вопросы.

Отметим, каждая замещающая семья имеет своего куратора из числа специалистов отдела опеки и попечительства департамента образования. Сотрудники готовы оказать помощь на любом этапе.

- Замещающие семьи - это особая категория, с которой мы очень плотно взаимодействуем по различным направлениям. Это и консультативная помощь, и решение каких-то бытовых и юридических вопросов, содействие в оформлении документов, обеспечение приемных детей в будущем жилыми помещениями, сохранность имущества подопечных и многие другие вопросы, - уточнила начальник отдела опеки и попечительства департамента образования администрации Южно-Сахалинска Наталья Ковальчук.

Жителям областного центра, готовым принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, всегда готовы помочь в отделе опеки и попечительства по адресу: г. Южно-Сахалинск, улица Амурская, 88, кабинеты 202, 203, 204. Прием граждан осуществляется еженедельно по средам без предварительной записи с 15 до 17 часов. Получить консультацию можно также по телефону: 312-691, доб. 3, 5, 8, 10, 12.