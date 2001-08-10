На Сахалине откроется передовая медицинская клиника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко подписал соглашение о создании клиники мирового уровня на Сахалине. В новом медицинском учреждении, которое заработает в июне этого года, для пациентов будут доступны сложные высокотехнологичные операции без необходимости выезда за пределы островного региона, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.
Партнером Сахалинской области в создании клиники мирового уровня выступит один из ведущих национальных холдингов в сфере здравоохранения – АО «Медскан», имеющий широкую сеть клиник в регионах страны. Их медицинские учреждения предлагают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам. Работать в новой клинике на Сахалине будут только специалисты, подтвердившие высочайший уровень квалификации.
В областном центре завершается строительство оснащенного по последнему слову техники семиэтажного медицинского корпуса. Мощность здания, возможности современного оборудования дадут возможность развития и внедрения медицинских технологий самого передового уровня. До приема первых пациентов остались считанные месяцы – открыть клинику должны в июне этого года.
– Мы ориентируемся на самый передовой опыт, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для сахалинцев и курильчан. Для этого внедряем самые современные методы диагностики и высокотехнологичные операции, чтобы пациентам не приходилось выезжать за медицинской помощью на материк. Мы готовы сотрудничать не только с государственными, но и крупными частными медицинскими компаниями, успешно применяющими международные протоколы. Мы заинтересованы в применении этого опыта на благо жителей островной области, – сказал Валерий Лимаренко.
В новой клинике в амбулаторных условиях будут развиваться такие направления медицинской помощи, как онкология, кардиология, хирургия, травматология и ортопедия, флебология, неврология, эндокринология, акушерство и гинекология, а также функциональная, ультразвуковая и лабораторная диагностика и другие направления.
– В каждом из этих направлений будут применяться самые современные технологии. Оборудование мирового уровня позволит значительно расширить спектр имеющихся на сегодня методик, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
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