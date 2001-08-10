Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня защитника Отечества во всех школах Южно-Сахалинска на уроках «Разговоры о важном» ребятам рассказали об истоках праздника, посвященного воинской славе России, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила учитель истории и обществознания школы №3 имени Героя России Сергея Ромашина Виктория Шкляева, сегодня особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию, прививать детям традиционные ценности, свойственные нашей культуре, рассказывать об истории государства, подвигах людей, защищавших Родину.

- Наша школа уже более 20 лет носит имя Героя РФ Сергея Ромашина. Здесь регулярно проходят встречи, классные часы, посвященные жизни и посмертному подвигу майора. Сегодня мы тоже поговорили о Сергее Ромашине, каким он был человеком. Такие занятия всегда находят большой отклик у ребят, - подчеркнула Виктория Шкляева. - День защитника Отечества - тема тоже очень важная, серьезная. Необходимо знать не только истоки праздника, но и какова его актуальность в современном мире.

На занятии «Разговоры о важном» ребятам также рассказали о Дне памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечают в годовщину вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля. В этот день 35 лет назад последнее подразделение советских войск вернулось на родину.

Также в преддверии празднования Дня защитника Отечества школьникам рассказали о подвигах бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военно операции.

Напомним, на уроках «Разговоры о важном» для ребят проводят тематические встречи, беседы, экскурсии, посвященные истории, культуре, традициям страны, а также обсуждают актуальные темы.