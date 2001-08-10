Тихоокеанское
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15:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заслуженный деятель искусств Владислав Маленко встретится с сахалинцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча с поэтом, актером, режиссёром, телеведущим Владом Маленко состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 февраля. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Влад Маленко – российский актер театра и кино, режиссер и телеведущий, поэт и баснописец, а также основатель и художественный руководитель Театра поэтов, руководитель Московского государственного музея Сергея Есенина «Есенин-центр» и Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии «Филатов-фест», ведущий Первого канала, телепрограммы «Свои».

Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-02.

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