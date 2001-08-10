В областном центре состоится туристический форум "Южно-Сахалинск – маршрут построен!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый городской туристический форум «Южно-Сахалинск – маршрут построен!» пройдет в областной столице с 29 февраля по 2 марта. Его участниками могут стать все заинтересованные лица. Регистрация продлится до 28 февраля, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.
Организаторами мероприятия выступает администрация Южно-Сахалинска в лице департамента культуры и туризма и МАУ «Культурно-туристический центр».
Форум посвящен современной туристской индустрии Южно-Сахалинска. Его главной темой станет развитие сферы туризма и увеличения туристического потока на территории Дальнего Востока и Сахалинской области в целом, а также Южно-Сахалинска в частности.
- В последние годы в наш город устремляется все большее количество туристов, которые приезжают в разные сезоны: у нас очень интересный осенний туризм, особо популярен зимний. Среди большого количества работников туристической отрасли возникла необходимость обсуждать проблемы, выстраивать стратегию и искать интересные пути повышения туристической привлекательности. В этой связи главная цель форума – это создание муниципальной площадки для обсуждения перспектив развития туризма на муниципальном уровне и обмена опытом, - рассказала директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.
К обсуждению экспертов и представителей туристической отрасли предлагается ряд важных тем, в их числе: совершенствование нормативно-правового регулирования сферы туризма, реализация грантовых проектов и иные механизмы софинансирования, цифровизация сферы туризма, рекламно-информационное продвижение Южно-Сахалинска на внутреннем и внешнем туристских рынках и многие другие.
Планируется, что форум соберет порядка 500 участников и спикеров в оффлайн и онлайн-форматах, среди которых будут представители туризма различных муниципальных образований и субъектов Дальнего Востока, туроператоры, представители туриндустрии, делегации из городов-побратимов. Участники и спикеры на пленарном заседании, секционных площадках и воркшопах обсудят и проработают вопросы законодательства в сфере туризма, кадрового потенциала, приоритетных направлений по развитию отрасли, повышения качества услуг и многие другие.
В рамках форума эксперты также обсудят новые туристические продукты и услуги - научно-познавательный, этнический, экологический, спортивный, медицинский, гастрономический, промышленный, образовательный и другие виды туризма.
Спикерами форума станут руководители региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, туроператоры, преподаватели, действующие экскурсоводы (гиды) Сахалинской области, а также приглашенные эксперты из разных сфер туристской деятельности.
В числе приглашенных спикеров форума:
Анучин Константин, директор ассоциации малых туристских городов (г. Москва);
Мержоев Константин, руководитель ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края. Выдающийся путешественник России, член Российского географического общества, мастер спорта по спортивному туризму (г. Краснодар);
Железняк Юлия, победитель конкурса «Мастера гостеприимства», заместитель Президента Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), руководитель Проектного офиса по развитию внутреннего туризма «Мастерская гостеприимства» (г. Москва).
Для участников форума предусмотрены культурная программа и экскурсионная программа. Подать заявку на участие можно до 28 февраля.
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