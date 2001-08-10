Городские службы Южно-Сахалинска ведут борьбу с гололедицей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел совещание с дорожными службами по вопросу устранения гололедицы на городских улицах. Поставлена задача к вечернему понижению температур провести максимальную обработку проезжей части и пешеходных зон, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Утром 19 февраля на дорогах и тротуарах Южно-Сахалинска от перепадов температур талая вода превратилась в лед. Дорожная техника уже в 5 часов утра вышла на устранение гололедицы.

Специалистами департамента дорожного хозяйства и благоустройства ведется постоянный мониторинг ситуации, выявляются потенциально скользкие места. Кроме того, подрядчики сами с дежурными машинами и мастерами выявляют опасные участки и оперативно применяет противогололедные средства. Сегодня утром на дороги вышли 142 единицы техники и 133 дорожных рабочих. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановочным пунктам. Для борьбы с гололедицей на тротуарах городского округа используется каменная крошка.

- В первую очередь необходимо уделить внимание пешеходным зонам в местах наибольшей проходимости людей. К вечернему понижению температур мы должны точно знать, где остались необработанные участки, и их устранить, - дал поручение мэр.

Напомним, за противогололедную обработку пешеходных зон во дворах отвечают управляющие компании - работу с ними ведет отдел муниципального жилищного контроля. Узнать адрес, телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.