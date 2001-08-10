Выпускник "Азбуки предпринимателя" развивает автосервис на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря программе владелец техцентра по ремонту корейских автомобилей Кирилл Рязанов освоил курс и повысил знания в области предпринимательства. Интенсив ежегодно организует центр "Мой бизнес", рассказали ТИА "Острова" в региональном минисерстве экономического развития.
– По мере открытия ИП сталкиваешься с проблемами и у меня возникла такая проблема с одним из банков. При первом обращении меня сразу направили к юристу, который оказал мне необходимую юридическую помощь. Кроме того, я регулярно консультируюсь с бухгалтером по вопросам бухгалтерского учета. Она всегда готова предоставить мне необходимую поддержку и советы. «Мой бизнес» мне оказывает поддержку информационно-консультативную, – поделился основатель компании «АвтоКорея65» Кирилл Рязанов.
Молодой предприниматель, стремясь к профессиональному росту, подал заявку на участие во всероссийском конкурсе брендов «Знай наших». Во втором сезоне принимает участие больше 120 островных бизнесменов. Основная задача конкурса – найти и подсветить отечественные бренды, помочь им выйти на рыночные ниши, а также масштабировать производство товаров и услуг, которые востребованы у соотечественников.
– Победители конкурса получат комплексную поддержку, включая обучение персонала, встречи с руководством страны, продвижение на маркетплейсах и масштабную рекламу. При отборе будут учитываться темпы роста, годовой оборот, оценки партнеров, регион регистрации компании, мнение жюри и участие в социальных проектах. Имена победителей будут объявлены летом на Петербургском международном экономическом форуме, – рассказал директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.
Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проводит с 26 февраля по 1 марта бесплатный образовательный онлайн курс «Азбука предпринимателя» для начинающих предпринимателей Сахалинской области. К участию в мероприятии приглашаются физические лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность или деятельность в качестве самозанятого, и предприниматели до 1 года, зарегистрированные в Сахалинской области. Дополнительная информация о порядке и условиях обучения, а также регистрация на мероприятие — на сайте
Помощь владельцам своего дела в регионе доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент страны Владимир Путин. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям и помогает им выработать план развития с использованием мер государственной поддержки. Подробности: на сайте или по номеру 8-800-222-01-23.
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