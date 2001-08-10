Тихоокеанское
информационное агентство
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12:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Алексей Римша встретится с жителями Синегорска и Санаторного

Вице-мэр Алексей Римша встретится с жителями Синегорска и Санаторного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная встреча состоится 21 февраля в отделе по управлению территорией Синегорска по адресу: Коммунистическая, 16. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также на вопросы собравшихся ответят руководители структурных подразделений и отраслевых функциональных органов администрации.

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