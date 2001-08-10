Власти Сахалинской обасти привлекли 16 миллиардов рублей на строительство кампуса мирового уровня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные власти привлекли на строительство уникального кампуса «СахалинТех» 16 млрд рублей – это внебюджетные средства, которые направит Газпромбанк, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Газпромбанк, #МЕГАИГРОК в сфере инфраструктурного строительства и ООО «ИФР-ЕКБ», компания с участием Группы «К1» и ООО «ИГЧП» (Группа Банка) открыли финансирование в рамках инвестиционной инициативы по созданию на территории Южно-Сахалинска научно-образовательного центра и студенческого городка СахГУ.

– Строительство нового кампуса «СахалинТех» и реформирования главного островного вуза – вопрос дальнейшего развития Сахалинской области. Сейчас регион стоит на пороге реализации многих масштабных проектов в логистической, энергетической и промышленной сферах. Важно, чтобы востребованными на новых предприятиях оказались наши островитяне, наша молодёжь. Уверен, в этом поможет в том числе «СахалинТех», который поднимет образование островного региона на новый уровень, – подчеркнул губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

«СахалинТех» – уникальный проект, целый квартал в Южно-Сахалинске, где на площади 112 тыс. кв. м. разместятся учебно-образовательный и научно-лабораторный блоки, несколько корпусов общежитий, библиотека, конгресс-холл и общественно-деловые пространства. Вместимость студенческого городка составит 1,5 тыс. мест. Совокупные капитальные затраты оцениваются в 26,1 млрд рублей. Из них 16 млрд рублей выделит Газпромбанк.

Строительство ведется согласно соответствующей правительственной программе ПП № 1268. Возводить кампус начали в августе 2023 года, а завершение стройки намечено на 2026 г.

– Развитие образовательной инфраструктуры – одно из самых перспективных направлений инвестирования, ведь это, в первую очередь, вклад в человеческий капитал, компетенции, которые нужны обществу. Подписанные кредитные соглашения – закономерный результат совместной кропотливой работы Газпромбанка и Группы «К1», которые в кратчайшие сроки реализовали полное сопровождение проекта: от идеи правительства региона до фактического финансирования. Появление на базе СахГУ передового кампуса – очень важный проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов. Рассчитываем, что подобные инициативы будут масштабироваться, Банк со своей стороны готов вкладывать в них не только кредитные средства, но и экспертизу, опыт, – отметила начальник Департамента финансирования инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Светлана Ляпина.