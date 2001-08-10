Сахалинские кадеты посетили экологическую лекцию в главной островной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Образовательное мероприятие «Обитателей морей и океанов» прошло СахОУНБ 16 февраля и было приурочено ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих (Дню китов). Участниками встречи стали восьмиклассники кадетской школы, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Приглашенным лектором стала кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, биологии и природных ресурсов Сахалинского государственного университета, председатель комиссии по образованию, туризму и охране окружающей среды региональной Общественной палаты Ольга Цырендоржиева. Она рассказала о том, кто относится к морским млекопитающим и какими отличительными чертами они обладают.

Ребята узнали, что морские млекопитающие – самые древние жители нашей планеты, они являются вторично водными животными и не болеют кессонной болезнью.

Кроме прочего, школьникам рассказали об истории возникновения Дня защиты морских млекопитающих, который был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, и напомнили правила поведения при встрече с морскими млекопитающими (наглядный материал был предоставлен туристско-экологическим клубом «Бумеранг").