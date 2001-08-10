Сахалинские власти помогают старшеклассникам реализовать проекты по преобразованию школ и населенных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе в рамках проекта «Молодежный бюджет» будут воплощены в жизнь более 130 идей по оснащению школ и населенных пунктов, авторами которых стали ученики старших классов. Для этих целей на 2024 год правительство Сахалинской области предусмотрело 317,5 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Региональный проект «Молодежный бюджет» впервые стартовал в 2018 году. Механизм его реализации следующий. Старшеклассники выдвигают самостоятельно подготовленные предложения по оснащению учебных заведений, благоустройству общественных пространств. Разработки, победившие в ходе конкурсов в школах, в дальнейшем реализуются муниципальными властями при финансовой поддержке из бюджета.

- У проекта «Молодежный бюджет» есть важное достоинство. Он позволяет ученикам старших классов получить ценный опыт. Школьники учатся правильно формулировать задачу, которую они хотели бы решить в интересах общества. Определять размер необходимых средств. Находить единомышленников, работать в команде, добиваться цели. Эти навыки, несомненно, пригодятся нашей молодежи, помогут адаптироваться к взрослой жизни, - отмечает председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В 2023 году за счет областной казны были реализованы 140 идей сахалинских старшеклассников из 128 школ. На их финансирование было выделено около 317 миллионов рублей. Чаще всего средства шли на ремонт и оснащение спортивных, актовых залов и столовых в учебных заведениях, обустройство прилегающих территорий. В ряде школ появилось оборудование для медиастудий, кабинетов физики, математики, биологии и ОБЖ, а также инвентарь для театральных кружков, спортивных и туристических секций. В некоторых случаях старшеклассники предпочли улучшить благоустройство родных населенных пунктов и поддержали проекты по созданию спортивных площадок и установке арт-объектов.

- Молодежное инициативное бюджетирование - единственная программа, которая позволяет ребятам участвовать в распределении бюджетных средств. Участие в проекте принимают учащиеся 9-11 классов практически всех школ островного региона. На каждое образовательное учреждение в бюджете области предусмотрено по 2,5 млн рублей, - сказала министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина.

Благодаря «Молодежному бюджету» в 2023 году в школе №1 в Долинске появился собственный тир. В школе-детском саду села Тунгор – комната виртуальной реальности. В учебном заведении села Краснополье заработал тренажерный зал. Ребята из поселка Вахрушев направили средства бюджета на обустройство школьной музейной комнаты. Юные жители села Озерское приобрели сценическое оборудование, костюмы и декорации для школьного театра. Ученики гимназии №1 имени А.С. Пушкина областного центра предпочли обустроить холл первого этажа.

- Ребята с удовольствием участвуют в «Молодежном бюджете». Он дает возможность преобразовать школьное пространство, помогает ознакомиться с основами финансовых знаний, а также позволяет ребятам ощутить, что их мнение важно не только для членов семьи и друзей, но и для школы, и всего региона, - отмечает директор гимназии №1 А.С. Пушкина города Южно-Сахалинска Татьяна Чуприкова.

С 2018 года на территории области реализовано свыше 780 идей старшеклассников. На эти цели из областного бюджета выделено более 1,9 миллиарда рублей.