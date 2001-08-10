В Южно-Сахалинске проходят викторины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в рамках профилактической акции состоялась викторина «Стоп-инсульт». Мероприятие для сотрудников крупного предприятия-подрядчика нефтегазовых проектов организовали специалисты Центра общественного здоровья. Им предстояло пройти проверку знаний о факторах риска, вызывающих такие серьезные заболевания, как инсульт и инфаркт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как распознать признаки этого заболевания, и какие действия предпринять в случае необходимости - об этом поговорили участники викторины.

- Мероприятие проходит в форме командной игры, и это не только проверка знаний, но и возможность для сотрудников получить консультацию специалиста. Возможно, у кого-то уже есть признаки этого заболевания, и пора обращаться к участковому терапевту. Наша задача - научить население заниматься профилактикой факторов риска, вызывающих инсульт. В числе этих факторов - избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, вредные привычки и нездоровое питание. Важно употреблять меньше соли, больше овощей и фруктов, много двигаться. Каждый человек в силах изменить свою жизнь, - рассказала главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.

По словам специалиста по охране труда компании Нины Ахреновой, предприятие является подрядчиком одного из нефтяных проектов на севере Сахалина, его персонал работает на производственных объектах, в суровых климатических условиях, в основном, вахтовым методом, поэтому руководство уделяет ,большое внимание сохранению здоровья работников.

- Суть этого мероприятия - в исполнении программы корпоративного укрепления здоровья персонала. Между нашей компанией и Сахалинский центром общественного здоровья заключено соглашение, в рамках которого мы разработали совместную программу по укреплению здоровья сотрудников. Наш принцип: будет здоров каждый сотрудник - будет здорова и вся организация, - подвела итог встречи заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании Татьяна Надсадина.

Как отметили участники, игровой формат встречи приносит больше пользы, чем прослушивание сотрудниками монотонных лекций о здоровье. Команды и соревнуются в знаниях, и помогают друг другу, это делает коллектив более сплоченным.

Напомним, соглашения по реализации корпоративных модельных программ «Укрепление здоровья работников» подписаны и рядом других компаний и организаций, в том числе с администрацией Южно-Сахалинска.

Профилактические акции по укреплению общественного здоровья напрямую отвечают задачам проекта «Забота. Защита. Уважение», который инициировал губернатор Сахалинской области.