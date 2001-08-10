В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улиц и ведется противогололедная обработка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Особое внимание дорожных служб сосредоточено на противогололедной обработке улично-дорожной сети, пешеходных переходов, тротуаров. Также сегодня днем, 19 февраля, на расширении проезжих частей и вывозе снега в Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах задействовано 142 единицы техники и 133 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:
- ул. Лермонтова - вывоз снега;
- ул. Холмская - вывоз снега;
- ул. Транзитная - вывоз снега;
- ул. Новая - вывоз снега;
- ул. Больничная - вывоз снега;
- ул. Котиковая - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Молодежная от ул. Лермонтова - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Кирпичная - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Пионерская - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Фабричная от пер. Озёрный (северная сторона) - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Крайняя - зачистка автобусных павильонов;
- ул. Комсомольская от ул. Сахалинской (западная сторона) - чистовая уборка;
- ул. Корсаковская, ул. Милицейская, ул. Бумажная - расчистка пешеходных зон и мостов;
Ново-Александровск:
- пер. Горького - вывоз снега;
- ул. 2-ая Комсомольская - вывоз снега;
- ул. 30 лет Победы - вывоз снега;
Березняки:
- ул. Крайняя - вывоз снега;
- ул. Новая - вывоз снега;
Хомутово:
- ул. Ермака - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Весенняя - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Кунаширская -расширение проезжей части, вывоз снега;
Луговое:
- ул. 2-ая Железнодорожная - расширение проезжей части, вывоз снега.
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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