Вклады до года будут становиться выгоднее долгосрочных инструментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты ВТБ считают: сохранение ключевой ставки ЦБ РФ зафиксирует высокую доходность на рынке сбережений. При этом банки, ожидая скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора, будут стремиться сделать более привлекательными условия по вкладам до года. Продление «времени вкладчика» стимулирует дальнейший рост сберегательной активности россиян.

По оценке ВТБ, тренд на поддержание ключевой ставки, с большой долей вероятности, продлится до конца второго квартала, а затем ЦБ РФ вернется к циклу смягчения монетарной политики.

На этом фоне банки будут постепенно корректировать доходность по долгосрочным вкладам (от года). В то же время ставки по депозитам до 12 месяцев большинство игроков сохранят без изменений. Таким образом, в ближайшей перспективе такие инструменты будут становиться привлекательнее долгосрочных. Кроме того, в преддверии гендерных праздников можно ожидать запуска целого ряда акций, промо-вкладов и других улучшенных условий по сберегательным продуктам.

Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств – прежде всего, в национальной валюте. По прогнозам ВТБ, за февраль-март прирост объема рублевых средств физлиц в целом по системе может достигнуть 900 млрд рублей.

В целом в 2024 году ВТБ ожидает увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%. ВТБ традиционно намерен расти быстрее других игроков, планируя нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%.