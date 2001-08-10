Тихоокеанское
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15:35, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошел семинар "Деятельность аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций"

На Сахалине прошел семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В штабе общественной поддержки продолжается серия образовательных семинаров в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

Организатором мероприятий выступает Артём Круглик, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Спикером выступила руководитель филиала СРО НП «ЖКХ-Групп» Марина Зубакина.

Следующий семинар на тему «Ответственность собственника помещения за отказ в обеспечении доступа к общедомовому имуществу многоквартирного дома при проведении капитального ремонта» состоится 21 февраля в 18:00 в штабе общественной поддержки Сахалинской области по адресу: ул. Дзержинского д. 40/1.

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