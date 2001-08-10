Дополнительную льготу для участников СВО и их семей утвердили в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная дума приняла во втором, окончательном чтении поправки в региональный закон, касающийся определения размера дохода жителей при получении статуса малоимущих. Документ уточняет права участников СВО и их семей, сообщает astv.ru.
В облдуме напомнили, что на федеральном, региональном и муниципальном уровнях участники СВО получают единовременные поощрительные выплаты, компенсации, матпомощь и т.д. Также меры поддержки положены при ранениях. Семьям погибших тоже делают выплаты.
Поправки в закон гласят: все эти выплаты для данной категории граждан не будут учитываться при определении размера дохода семьи. Таким образом участников СВО и их семьи, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилье по договорам социального найма, не исключат из очереди.
Закон касается военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии и имеющих специальное звание полиции, добровольцев и мобилизованных, выполняющих задачи в ходе спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на территории Украины, а также членов их семей.
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