Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2024
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Жителям Южно-Сахалинска расскажут о возможности получения жилья социального найма
13:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Дополнительную льготу для участников СВО и их семей утвердили в Сахалинской области

Дополнительную льготу для участников СВО и их семей утвердили в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная дума приняла во втором, окончательном чтении поправки в региональный закон, касающийся определения размера дохода жителей при получении статуса малоимущих. Документ уточняет права участников СВО и их семей, сообщает astv.ru.

В облдуме напомнили, что на федеральном, региональном и муниципальном уровнях участники СВО получают единовременные поощрительные выплаты, компенсации, матпомощь и т.д. Также меры поддержки положены при ранениях. Семьям погибших тоже делают выплаты.

Поправки в закон гласят: все эти выплаты для данной категории граждан не будут учитываться при определении размера дохода семьи. Таким образом участников СВО и их семьи, которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилье по договорам социального найма, не исключат из очереди.

Закон касается военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии и имеющих специальное звание полиции, добровольцев и мобилизованных, выполняющих задачи в ходе спецоперации на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на территории Украины, а также членов их семей.

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