Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинск пришли на помощь приюту для животных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Добрую акцию в аэровокзале запустили инспекторы службы транспортной (авиационной) безопасности. Одна из сотрудниц подразделения Евгения Шевнина – волонтёр приюта. Она помогла составить список необходимых персоналу и животным вещей, а позже распространила его среди коллег. Вскоре на помощь пришли специалисты административного корпуса и производства. Вместе сотрудники главной воздушной гавани региона собрали около 30 килограммов корма для крупных собак и кошек. В посылки для животных также добавили тёплые одеяла, игрушки и переноски, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.
Сейчас, когда вольеры в приюте ещё не восстановили после пожара, эти вещи необходимы. На территории комплекса остаются более 300 собак. Все они крупные, нуждаются в ласке и внимании. Волонтёры присматривают за ними каждый день. Параллельно разбирают завалы.
Напомним, 20 января в приюте «Пёс и кот» произошёл пожар. Пламя быстро охватило около 800 квадратных метров. Огонь уничтожил комнаты проживания для кошек полностью, для собак – наполовину. На помощь бездомным животным и волонтёрам пришли тысячи южно-сахалинцев. В их числе – сотрудники аэровокзала. Работники терминала помогли распределить четырёхлапых погорельцев на передержку, обеспечили кормом и тёплыми вещами.
Одной из первых на место приехала сотрудница отдела по работе с персоналом Светлана Аверьянова. Она узнала о пожаре из социальных сетей. С собой взяла несколько огнетушителей и переносок. Волонтёры использовали их в работе. Инспектор по досмотру Евгения Шевнина успокаивала испуганных животных, распределяла их по вольерам, передавала тем, кто согласился приютить животных дома. Инженер Александр Архангельский помог активистам подключить генератор и восстановил основной электрический кабель, который обгорел в пожаре. Благодаря этому первую ночь больные животные провели в тепле.
«Новость о пожаре в приюте «Пёс и кот» нас потрясла. Мы попытались тут же освободить площади, чтобы принять животных на передержку в хозяйственных территориях аэровокзала, но собак и кошек сумели распределить по домам и другим приютам. Мы решили пойти другим путём. Кто-то отправлял средства напрямую в фонд, кто-то объединился в группы, чтобы вместе собрать необходимые предметы. Эта ситуация показала, насколько отзывчивы наши сотрудники», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Во второй половине февраля сотрудники планируют организовать повторную акцию по сбору корма для бездомных животных.
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