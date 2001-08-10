Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2024
Сейчас 23:22
91,82|98,41|66,91
Жителям Южно-Сахалинска расскажут о возможности получения жилья социального найма
12:18, | Новости общества Сахалина и Курил

17 февраля выходить на лед залива Мордвинова опасно

17 февраля выходить на лед залива Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», днем 17 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра возможен отрыв неустойчивых частей припая.

Выходить на лед опасно. Единый телефон вызова экстренных служб 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?