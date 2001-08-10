Рыбакам-любителям напоминают о местах для реализации излишек улова в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре, селах и планировочных районах организовано 12 площадок на 80 мест для свободной реализации излишков улова любительского рыболовства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Места для законной торговли расположены по адресам:
- пр. Мира, 229 (территория, прилегающая к ТЦ «Янтарь» по западной стороне) - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71 (территория Центральной ярмарки) — 10 мест;
- напротив дома № 243а по ул. Комсомольской - 5 мест;
- Хомутово, ул. Центральная (с западной стороны административного здания по управлению территорией) - 5 мест;
- Хомутово (Весточка, на площадке у магазина «Товары повседневного спроса») - 5 мест;
- Луговое, ул. Дружбы, 90 (севернее почтового отделения связи № 21) - 5 мест;
- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный (в районе павильона «Имуден») - 10 мест;
- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14 (с северной стороны) - 10 мест;
- Дальнее, ул. Ударная, 23 (в районе магазина «Долина») - 5 мест;
- Березняки, ул. Зеленая, 20А (в районе магазина «Березка») - 5 мест;
- Санаторное (напротив дома №7 в районе теннисного корта) - 5 мест;
- Синегорск, ул. Коммунистическая (напротив дома №45, на площадке бывшего рынка) - 5 мест.
Напомним, в теплое время года эти площадки также предоставляются горожанам для реализации излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных и дачных участках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:35 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать схему движения маршрута №45
09:22 Сегодня Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
12:49 Сегодня Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинск пришли на помощь приюту для животных
09:50 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска расскажут о возможности получения жилья социального найма
10:59 9 Февраля Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
09:11 9 Февраля Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
16:10 9 Февраля В Южно-Сахалинске работников и ветеранов гражданской авиации поздравили с профессиональным праздником
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 16:16 Вчера В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
- 10:48 14 Февраля В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
- 14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
- 11:04 13 Февраля Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?