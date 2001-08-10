Мобильная "Лаборатория безопасности" приехала к воспитанникам детского сада "Незабудка" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках всероссийской акции «Безопасность детства», направленной на формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дороге, водоемах, на льду, в иных ситуациях, в детский сад №44 «Незабудка» пригласили «Лабораторию безопасности», чтобы рассказать воспитанникам о правилах дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила старший воспитатель детского сада №44 «Незабудка» Анна Савостина, подобные мероприятия в учреждении проходят регулярно. Детям рассказывают о ПДД, безопасности дома и на улице и прочее. Все это представлено в интерактивном формате, чтобы ребятам было интересно и познавательно.
- Приглашаем Лабораторию безопасности уже не в первый раз. Это мобильный образовательный комплекс с прекрасным наглядным пособием, оборудованием и всеми необходимыми элементами, чтобы дети в игровой форме могли научиться и попрактиковать правила безопасного поведения на дорогах. Детям очень нравится. Они активно включаются и быстро все запоминают, - рассказала Анна Савостина.
Так, ребята потренировались переходить дорогу только на зеленый свет, повторили значение дорожных знаков, научились правильно пересекать «зебру» с самокатом или велосипедом, примерили защитную экипировку (шлем, наколенники, налокотники) и тд.
- Мне очень понравилось. Многие правила дорожного движения я уже знал - мы учили в саду. Здорово было покататься на самокате и переходить «зебру». Было весело, - поделился впечатлениями воспитанник детского сада №44 «Незабудка» Родион Совков.
Отметим, в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства — 2023-2024», при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области, с участием активистов родительского сообщества проводятся различные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей. Участие в них принимают все школы и детские сады Южно-Сахалинска, а также ДД(Ю)Т .
Одно из направлений этой работы - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». Планируется, что в интерактивных занятиях примут участие более 5000 обучающихся различных возрастных групп. Мероприятия проводятся совместно с Областным центром внешкольной воспитательной работы в рамках государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области».
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