В Южно-Сахалинске прошло награждение представителей территориальных общественных самоуправлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За реализацию социальных проектов инициативным горожанам вручили благодарственные письма, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областном центре прошла традиционная церемония награждения самых деятельных представителей территориальных общественных самоуправлений. В ней приняли участие руководители ТОС Южно-Сахалинска и региональной ассоциации ТОС. С приветственным словом к инициативным горожанам обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

- Создавать территориальные общественные самоуправления в Южно-Сахалинске начали с 2016 года. Важно, что представители ТОС объединяют вокруг себя неравнодушных, активных людей, которые стремятся сделать свой двор, а значит и город лучше. Традиционно идеи представителей ТОС связаны с дополнительным озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения или приведением в порядок детских и спортивных площадок, - рассказал Дмитрий Хайбриев.

Ежегодно в Южно-Сахалинске проводится конкурс на лучший проект по благоустройству территориальных общественных самоуправлений. Он позволяет горожанам получить муниципальный грант на реализацию своих идей. В прошлом году поддержка была оказана 18 ТОС областного центра.

- Представляя различные территориальные общественные самоуправления, мы много общаемся, но зачастую делаем это посредством телефона. Данная встреча дает нам возможность живого общения. Мы обмениваемся опытом, делимся эмоциями. Это здорово, что традиция есть и мы собираемся вместе, - поделился председатель ТОС «Радужный» Олег Меркушев.

Список активных участников ТОС, награжденных благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска:

Лариса Касаева, председатель ТОС «Комсомольская 192»;

Татьяна Иванова, председатель ТОС «Шоссейная»;

Олег Меркушев, председатель ТОС «Радужный»;

Татьяна Хван, председатель ТОС «Космос»;

Анна Григорьева, председатель ТОС «Пограничная 22»;

Екатерина Наумцева, председатель ТОС «Мк. Солнечный»;

Алена Силачева, председатель ТОС «Малиновка»;

Наталья Максименко, председатель ТОС «Квартет»;

Нина Терехова, заместитель председателя ТОС «Победа 35»;

Сергей Попов, заместитель председателя ТОС «Коралл».

Добавим, сегодня в Южно-Сахалинске зарегистрировано 109 ТОСов. Администрация города продолжает работу по поддержке и популяризации среди жителей территориальных общественных самоуправлений.