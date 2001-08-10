В Южно-Сахалинске прошло награждение представителей территориальных общественных самоуправлений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За реализацию социальных проектов инициативным горожанам вручили благодарственные письма, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В областном центре прошла традиционная церемония награждения самых деятельных представителей территориальных общественных самоуправлений. В ней приняли участие руководители ТОС Южно-Сахалинска и региональной ассоциации ТОС. С приветственным словом к инициативным горожанам обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев.
- Создавать территориальные общественные самоуправления в Южно-Сахалинске начали с 2016 года. Важно, что представители ТОС объединяют вокруг себя неравнодушных, активных людей, которые стремятся сделать свой двор, а значит и город лучше. Традиционно идеи представителей ТОС связаны с дополнительным озеленением дворов, установкой систем видеонаблюдения или приведением в порядок детских и спортивных площадок, - рассказал Дмитрий Хайбриев.
Ежегодно в Южно-Сахалинске проводится конкурс на лучший проект по благоустройству территориальных общественных самоуправлений. Он позволяет горожанам получить муниципальный грант на реализацию своих идей. В прошлом году поддержка была оказана 18 ТОС областного центра.
- Представляя различные территориальные общественные самоуправления, мы много общаемся, но зачастую делаем это посредством телефона. Данная встреча дает нам возможность живого общения. Мы обмениваемся опытом, делимся эмоциями. Это здорово, что традиция есть и мы собираемся вместе, - поделился председатель ТОС «Радужный» Олег Меркушев.
Список активных участников ТОС, награжденных благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска:
Лариса Касаева, председатель ТОС «Комсомольская 192»;
Татьяна Иванова, председатель ТОС «Шоссейная»;
Олег Меркушев, председатель ТОС «Радужный»;
Татьяна Хван, председатель ТОС «Космос»;
Анна Григорьева, председатель ТОС «Пограничная 22»;
Екатерина Наумцева, председатель ТОС «Мк. Солнечный»;
Алена Силачева, председатель ТОС «Малиновка»;
Наталья Максименко, председатель ТОС «Квартет»;
Нина Терехова, заместитель председателя ТОС «Победа 35»;
Сергей Попов, заместитель председателя ТОС «Коралл».
Добавим, сегодня в Южно-Сахалинске зарегистрировано 109 ТОСов. Администрация города продолжает работу по поддержке и популяризации среди жителей территориальных общественных самоуправлений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня Сахалинские энергетики презентовали книгу РусГидро для детей
09:56 Сегодня Поронайские пожарные потушили гаражи
09:22 Сегодня "Грин Агро-Сахалин" присоединилась к национальному проекту
09:03 Сегодня Во Владивостоке оторвало льдину со школьниками
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
10:59 9 Февраля Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
09:11 9 Февраля Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
17:02 8 Февраля В Поронайском районе продолжается благотворительная акция по раздаче наваги
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 16:16 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел фестиваль "Восточный Новый год"
- 10:48 Вчера В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
- 14:39 13 Февраля Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
- 11:04 13 Февраля Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?