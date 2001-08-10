Январский пассажиропоток нового аэровокзала "Южно-Сахалинск" превысил показатели прошлого года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первый месяц 2024 года пассажиропоток главной воздушной гавани региона составил 92 466 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 показатель увеличился на 2,3%. Через старый терминал в прошлом году прошли 90 383 пассажира, рассказали ТИА "ОСтрова" в пресс-службе аэровокзала.
Достичь таких результатов аэровокзалу удалось за счёт дополнительных перелётов по маршруту Москва-Южно-Сахалинск и обратно. Спрос на билеты по этому направлению в новогодние праздники оказался настолько большим, что авиакомпания «Аэрофлот» добавила в расписание сразу 25 рейсов. В период январских праздников сотрудники терминала обслуживали пассажиров и воздушные суда из Москвы и обратно два раза в день. Среди сахалинцев и курильчан именно московское направление стало самым востребованным.
В лидерах у островного путешественника оказались также Владивосток, Хабаровск и Новосибирск. В перелётах по региону пассажиры отдавали предпочтение Курильску, Южно-Курильску и Охе. Всего же за январь персонал авиагавани обслужил 857 воздушных судов. Из них на вылет – 433. На прилёт – 424.
Росту пассажиропотока не смог помешать даже сильнейший за последние 8 лет циклон. Снежная буря со шквалистым ветром держала в своей власти юг острова трое суток. Борьба с её последствиями заняла ещё несколько дней. В это время на территории воздушной гавани шла активная расчистка, сотрудники принимали пассажиров и создавали для них в терминале максимально комфортные условия.
«В авиации важно, чтобы работа была слаженной. Сахалинская погода нас испытала в этом году. Персонал справился, и показатели по пассажиропотоку это подтверждают. Вопреки непогоде, мы не сбавили темп. К весенне-летнему сезону планируем его ещё нарастить», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Напомним, аэровокзал Южно-Сахалинск является самым крупным и технологичным на Дальнем Востоке, он способен обслужить свыше 5 миллионов пассажиров в год. Начал свою работу аэровокзал в августе 2023 года. Модернизацией аэровокзала занималась компания «Восточные ворота страны», совместное предприятие правительства Сахалинской области и компании «Красинвест».
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