"Грин Агро-Сахалин" присоединилась к национальному проекту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На предприятии состоялась встреча экспертов регионального Центра компетенции (РЦК) с работниками компании. В совещании приняли участие руководители предприятия, а также сотрудники, отобранные в качестве кандидатов для формирования рабочей группы, рассказали ТИА "Острова" в компании.
– На встрече мы довели до участников информацию о национальном проекте, его целях и задачах. Также рассказали о мероприятиях, которые предстоит реализовать на предприятии в рамках программы повышения производительности труда, – рассказал руководитель проекта Игорь Савицкий.
Эксперты РЦК поделились своими знаниями и опытом в области управления и организации рабочих процессов, а также предложили ряд инструментов и методов для улучшения производительности труда.
– В результате встречи принято решение о формировании рабочей группы проекта на предприятии. Эта группа будет заниматься анализом и оптимизацией рабочих процессов, внедрением новых методов организации труда и контроля за его результативностью. Первым этапом будет обучение участников группы основным инструментам бережливого производства, –подчеркнул руководитель проекта Михаил Дуюнов.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Сахалинской области с 2020 года. За это время участниками проекта стали более 50 предприятий из пяти приоритетных отраслей экономики. Подробнее об условиях участия в программе – на портале производительность.рф. За консультацией также можно обратиться в региональный Центр компетенций лично по адресу Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 68 или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 6).
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