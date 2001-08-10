16:29, | Новости общества Сахалина и Курил
Жители Поронайского района смогут выбрать территорию для благоустройства в рамках всероссийского голосования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайский городской округ примет участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», разработанном по поручению президента России. Он проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», и предполагает благоустройство общественных пространств, выбранных жителями.
В этом году на голосование будут вынесены два проекта – благоустройство сквера Пограничников по улице Гагарина и второй этап обустройства места отдыха «Рефулеры».
Благоустройство сквера Пограничников по улице Гагарина предполагает создание зоны отдыха с пешеходными дорожками и скамейками, по периметру сквера будут высажены кустарники. Кроме того, планируется установить освещение и беседки для отдыха. Для удобства будет обустроена парковка.
В рамках второго этапа обустройства зоны отдыха «Рефулеры» планируется организовать эко-тропы из дощатого настила к беседкам, организовать прогулочную зону, устроить смотровые площадки с видом на город, установить перголы для отдыха. Пространство будет вписано в природный ландшафт.
«В этом году Поронайск снова участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Очень рад, что с каждым годом интерес самих жителей возрастает. Для простых жителей важно, что именно они решают, где и как благоустраивать. В этот раз на голосование предложено два прекрасных, а главное действительно нужных городу проекта. В этом году поронайцам будет сложно выбрать для себя фаворита, поскольку каждый проект заслуживает внимания и будет востребован среди горожан. Благодаря программе, инициированной Президентом России, преображаются не только ключевые пространства, но и небольшие дворовые территории в разных районах Поронайска», - поделился житель города Дмитрий Гаврилин.
Проект, который получит наибольшую поддержку жителей, будет реализован в 2025 году. В этом году в рамках программы в Поронайске появится новый сквер по улице Победы. Это общественное пространство получило максимальную поддержку населения на голосовании, состоявшемся в 2023 году.
По программе «Формирование комфортной городской среды» в Поронайском районе уже благоустроили первый этап зоны отдыха «Рефулеры», два сквера в селе Леонидово и селе Забайкалец.
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