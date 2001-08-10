Южно-сахалинские улицы в этом году украсят новые муралы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эскизы для 50 фасадов будут разработаны в соответствии с туристическими маршрутами, охватывающими ключевые улицы Южно-Сахалинска. Это маршруты «Боевой славы» (ул. Горького), «Молодежный» (ул. Комсомольская), «Видовой» (пр. Мира), «История Сахалина» (ул. Ленина), «Морское освоение Сахалина» (ул. Сахалинская и ул. Невельская), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова, значительная часть эскизов новых арт-объектов будет определена в рамках конкурсной составляющей большого творческого проекта. Прием заявок на конкурс начнется 15 февраля и продлится в течение месяца.
Художники смогут представить свои творческие идеи на специальной платформе (опен-колл). Данный формат позволяет привлечь большее количество участников и дать возможность проявить себя не только известным авторам, но и начинающим художникам как из Сахалинской области, так и из других регионов. Определять победителей будет экспертное жюри — это известные дизайнеры и художники, архитекторы, в том числе реализующие проекты в сфере уличного искусства. Также в конце марта будет объявлено голосование, в рамках которого жители смогут отдать голос за понравившиеся работы. Далее будут подведены итоги и объявлены победители.
Также в рамках проекта планируется проведение выставок, образовательных курсов от лучших экспертов, мастер - классов и творческих встреч. Это позволит укрепить межрегиональные связи и обменяться опытом внутри творческого сообщества.
– Финальная часть проекта будет приурочена ко Дню города, в рамках праздничных мероприятий планируется провести презентацию работ, запуск экскурсий по туристическим маршрутам и открытие выставки художников — участников, – рассказала Яна Ермакова, – В прошлом году в Южно-Сахалинске появилось порядка 16 новых муралов, которые стали украшением города и точками притяжения для туристов. Уверены, в этом году художники смогут реализовать не менее интересные творческие идеи.
С подробной информацией о конкурсе, сроках его проведения, условиях участия, основных требованиях, можно ознакомиться по ссылке. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте или по электронной почте: [email protected].
Добавим, туристические маршруты Южно-Сахалинска разработаны по инициативе губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина. В прошлом году расписали фасады домов на маршрутах «Родина-Сахалин» (вдоль ул. Горького) и «Спорт Сахалина» (вдоль ул. Пуркаева).
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