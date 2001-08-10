В Южно-Сахалинске поощрят "Премией здоровья" организации, продвигающие здоровый образ жизни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска утверждено положение о проведении в 2024 году ежегодного городского конкурса «Премия здоровья» для признания достижений организаций всех форм собственности, которые ведут работу по пропаганде здорового образа жизни и внедрению здоровьесберегающих технологий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Конкурс будет включать в себя две номинации:
1 - «Лучшее мероприятие/проект по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи»;
2 - «Лучшее мероприятие/проект по формированию здорового образа жизни среди населения городского округа «Город Южно-Сахалинск».
В каждой номинации будут три призовых места с вручением дипломов лауреата.
В конкурсе смогут принять участие организации всех форм собственности, хозяйствующие на территории городского округа, на заявительной основе.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 июля по 25 августа 2024 года.
Для участия в конкурсе будет необходимо направить заявку на участие в конкурсе; презентацию о ходе реализации мероприятия/проекта; дополнительные материалы (ссылки на публикации в СМИ, фото, аудио, видеоматериалы, ссылки на публикации в Интернете, социальных сетях). Адрес конкурсной комиссии - Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 169, департамент социальной политики аппарата администрации.
Победители определятся в каждой номинации до 3 октября текущего года.
Ознакомиться с положением о конкурсе, формой заявки и условиями ее подачи, а также с критериями оценки заявок можно более подробно на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска по адресу.
По возникающим вопросам можно обратиться в департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска по тел: 300-715, 312-710.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:54 Сегодня Сахалинэнерго установило отечественные устройства для определения мест повреждений на ЛЭП
10:53 Сегодня Для школьников Южно-Сахалинска провели урок мужества, посвященный 35-летию вывода советских войск из Афганистана
10:59 Сегодня В Южно-Сахалинске начата подготовка к противопаводковым мероприятиям
12:18 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" внедряет в работу новые цифровые технологии
10:59 9 Февраля Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
09:11 9 Февраля Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%
17:02 8 Февраля В Поронайском районе продолжается благотворительная акция по раздаче наваги
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 10:48 Сегодня В сахалинской библиотеке презентовали литературный сборник "Голос юности"
- 14:39 Вчера Восемь территорий предложат южносахалинцам в рамках рейтингового голосования благоустройства общественных пространств
- 11:04 Вчера Днем 13 февраля на расчистку Южно-Сахалинска вышли 164 единицы техники
- 11:33 12 Февраля Сахалинцам расскажут о лавинной опасности в островном регионе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?