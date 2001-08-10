В Южно-Сахалинске поощрят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска утверждено положение о проведении в 2024 году ежегодного городского конкурса «Премия здоровья» для признания достижений организаций всех форм собственности, которые ведут работу по пропаганде здорового образа жизни и внедрению здоровьесберегающих технологий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Конкурс будет включать в себя две номинации:

1 - «Лучшее мероприятие/проект по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи»;

2 - «Лучшее мероприятие/проект по формированию здорового образа жизни среди населения городского округа «Город Южно-Сахалинск».

В каждой номинации будут три призовых места с вручением дипломов лауреата.

В конкурсе смогут принять участие организации всех форм собственности, хозяйствующие на территории городского округа, на заявительной основе.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 июля по 25 августа 2024 года.

Для участия в конкурсе будет необходимо направить заявку на участие в конкурсе; презентацию о ходе реализации мероприятия/проекта; дополнительные материалы (ссылки на публикации в СМИ, фото, аудио, видеоматериалы, ссылки на публикации в Интернете, социальных сетях). Адрес конкурсной комиссии - Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 169, департамент социальной политики аппарата администрации.

Победители определятся в каждой номинации до 3 октября текущего года.

Ознакомиться с положением о конкурсе, формой заявки и условиями ее подачи, а также с критериями оценки заявок можно более подробно на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска по адресу.

По возникающим вопросам можно обратиться в департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска по тел: 300-715, 312-710.