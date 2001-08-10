В Южно-Сахалинске продолжается расчистка кровель домов от снега и наледи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период оттепели мониторинг работы управляющих компаний, которые несут ответственность за расчистку кровель многоквартирных домов, усиливается, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проверку на территории всего городского округа, включая села и планировочные районы Южно-Сахалинска, ежедневно осуществляют сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации областного центра.

– Правилами предусмотрена очистка кровель от наледи и снежных навесов по мере их возникновения. Управляющая компания должна в кратчайшие сроки их устранить, – рассказала ведущий советник отдела Светлана Панкова, – В случае выявления нарушений выдается предостережение. Большинство управляющих компаний реагирует быстро – нарушения устраняют в день проведения мониторинга, либо на следующий день, в том числе с привлечением промышленных альпинистов.

Расчистка кровель домов выполняются с соблюдением требований безопасности. Территория ограждается сигнальной лентой. На месте находится дежурный сотрудник, который контролирует движение пешеходов.

Обращаем внимание, что наледь и снежные навесы, которые образовались на самовольно остекленных балконах, обязаны убирать сами жители. В случае причинения ущерба из-за падения сосулек, ответственность несет собственник помещения. Отметим, жители могут заключить договор со своей управляющей компанией — тогда расчищать балконы будет УК.

Добавим, о случаях некачественной расчистки придомовых территорий, наличии снежных навесов и сосулек на крышах можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 432-420, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.