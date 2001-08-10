Составлена подборка захватывающих кинокартин о любви со всего света ко Дню всех влюбленных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля – важный праздник, когда люди со всех уголков планеты и с абсолютно разными культурными корнями отмечают День всех влюбленных. Сегодня особенно важно выразить свои чувства своей второй половинке и напомнить близким и друзьям насколько они вам дороги. Завершить вечер можно, посмотрев романтический сериал или кинокартину о любви и отношениях, снятых в разных странах мира. Наша редакция, совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС, подготовила для вас подборку из восьми захватывающих романтических кинокартин, каждая из которых является ярким представителем своего культурного контекста. Наслаждайтесь просмотром и празднуйте День святого Валентина.

«Секреты семейной жизни», Россия(18+)

В сериале «Секреты семейной жизни» из линейки KION Originals от экосистемы МТС, очень обаятельные молодые главные герои - Полина и Никита. Их сыграли Алена Михайлова и Петр Скворцов. Они модные ребята с классной работой в рекламном агентстве, и с виду все у них прекрасно, вот только в отношениях возникли проблемы. Но и Полине, и Никите хочется сохранить семью, поэтому они обращаются к психоаналитику. А снимают накопившийся стресс необычным образом. Появление элементов черной комедии и экшна в этом романтическом сериале – одна из его удивительных фишек. В игровой форме авторы говорят о самом главном – о настоящей любви, ради которой стоит стараться.

«Звезды в полдень», Панама, США, Франция(18+)

Художественный фильм режиссёра Клер Дени был снят по роману Дениса Джонсона. По сюжету, в Никарагуа попадает американская журналистка Триш. Она застряла в трущобах в разгар пандемии — денег на билет нет, паспорт отобрали. Там она знакомится с таинственным англичанином Дэниэлом, который может помочь ей выбраться из страны. Между ними возникает страстный роман. Однако вскоре Триш понимает, что Дэниэл может быть в опасности даже большей, чем она сама.

«Давай знакомиться», США (18+)

В этом сериале комик Стивен Мерчант, создатель знаменитого «Офиса», играет практически самого себя, правда, превращенного в программиста, желающего в своей американской командировке затащить в постель как можно больше девушек. В Лос-Анджелесе, городе-мечте, у него немало конкурентов, и очков не добавляют друзья Стивена – парень с инвалидностью Кивс и пухляш Уэйд. После множества экспериментов Стивен знакомится с соседкой Джоанной, но она невероятно ущемляет его эго намеренно дружеским общением. «Давай знакомиться» - это своего рода «Дневник Бриджит Джонс», только про парня.

«Супергерои», Италия (18+)

Встреча главных героев фильма Марко и Анны под дождем в летнюю ночь становится началом их истории. Анна - художница со свободной и творческой натурой, в то время как Марко - профессор физики, увлеченный рационализмом. Несмотря на их различия в образе жизни, интересах и мышлении, они притягиваются друг к другу и больше не могут расстаться. На экране разворачивается история любви длиной в десятилетие: от неловких попыток съехаться до импульсивного решения завести ребенка.

Фильм основан на одноименном романе режиссера кинокартины Паоло Дженовезе, который был опубликован в 2020 году.

«Жена путешественника во времени», Великобритания (18+)

У сериала с Роуз Лесли и Тео Джеймсом в главных ролях необычный жанр – это фантастическая мелодрама, главный ее мотив – сила любви сквозь времена. У Генри есть странная особенность: переволновавшись, он скачет во времени и появляется будто из ниоткуда в самых неожиданных локациях. Пожив жизнью граждан разных эпох, он всегда, что бы ни случилось, возвращается к своей любимой жене Клэр, которая приняла эту его странность и научилась с ней мириться. Несмотря на то, что порой скачки во времени устраивают им поразительную разницу в возрасте и сильно меняют их личности.

«Мой настоящий друг», Китай (16+)

Действие китайской романтической дорамы происходит в риэлторском бюро. Шао Пэнчэн, наследник многомиллионного состояния, остается ни с чем по воле отца, который уверен, что сыну надо самостоятельно научиться отвечать за себя. Пэнчэн находит работу в агентстве недвижимости «Любовь и семья», и его коллегой становится Чэн Чжэньчжэнь – бойкая и целеустремленная барышня, которая не знает о том, что на самом деле Шао миллионер. Между ними завязываются сначала дружеские, а потом и романтические отношения, которым предстоит серьезная проверка на прочность.

«Моя Венера», Южная Корея (18+)

Дорама из Южной Кореи знакомит зрителей с Кан Джу Ын – девушкой, которая всегда была красоткой, но стресс на работе и возраст вдруг взяли свое, и отражение в зеркале перестало устраивать героиню. Она набрала лишний вес и никак не может с ним справиться. К решительным действиям Кан Джу Ын переходит после того, как накануне годовщины отношений ее бросает парень, а внезапно похорошевшая бывшая однокурсница устраивается работать в ее офис. Взявшись за экстремальное похудение, девушка теряет сознание в самолете, и помощь ей оказывает известный фитнес-тренер Джон Ким. Уговаривать тренера заняться телом героини долго не приходится, ведь взбалмошная барышня в бандаже запала в душу и самому тренеру.

«Разрисованная вуаль», США, Канада, Китай (18+)

Кинокартина - экранизация одноимённого романа британского писателя Сомерсета Моэма. Главные роли в фильме исполнили Эдвард Нортон и Наоми Уоттс. Кинолента рассказывает о том, как молодая легкомысленная жена, превращается в преданную и любящую супругу. По сюжету молодая британская пара Уолтер и Китти Фэйн, поженившиеся не по взаимной любви, находятся в Шанхае, где Китти начинает тайный роман с Чарли Таунсендом. Уолтер догадывается, что жена ему изменяет. Обезумев от ревности, Уолтер решает принять предложение работать врачом в маленькой китайской деревушке, страдающей от эпидемии холеры. Он предлагает жене пойти к любовнику и потребовать, чтобы тот развёлся со своей женой ради неё. Таунсенд предсказуемо отказывается, и Китти вынуждена ехать вместе с мужем. Зритель должен разгадать загадку, что в итоге заставило главную героиню полюбить мужа и почему она его потеряла навсегда.