В Южно-Сахалинске стартовал отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже третий год Дворец детского (юношеского) творчества при поддержке департамента образования Южно-Сахалинска проводит отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям для школьников 1-11 классов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в отборочном этапе принимают участие 79 команд, а это 158 ребят из Южно-Сахалинска, Тымовского, Поронайского, Корсаковского, Ногликского районов. Школьникам предстоит защитить свои инженерные проекты перед экспертной комиссией.

В течение двух дней (14 и 15 февраля) ребята будут соревноваться по междисциплинарному профилю «Инженерные науки» с обязательным применением знаний и навыков в области 3D-технологий: 3D-моделирование с использованием специального программного обеспечения, 3D-печать (прототипирование), 3D-рисование (объемное рисование с использованием 3D-ручки).

Так, заявлены соревнования по всем направлениям олимпиады: - 3D-Art,

- Объемное рисование: 5-11 классы;

- 3D-моделирование и 3D-печать: 5-11 классы;

- 3D-моделирование и 3D-печать «Наставничество» (2 обучающихся 9-11 классов и студент-наставник).

Также одно из направлений Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям - фестиваль «3D Фишки» для учеников 1-4 классов. Дети покажут свои умения в объемном рисовании с использованием 3D ручки, в разработке и печати 3D моделей. Отметим, что в этой категории уже второй год выступают дети дошкольного возраста.

По результатам отборочного этапа команды-победители представят Сахалинскую область на Всероссийском этапе, который состоится в Ханты-Мансийске в апреле и в Новосибирске (направление «Наставничество») осенью 2024 года.

Напомним, с 2021 года региональным ресурсным центром по проведению отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 3D-технологиям в Южно-Сахалинске выступает Дворец детского (юношеского) творчества, партнер мероприятия - компания GS Group, профессиональный поставщик IT-решений.