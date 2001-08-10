ВТБ: средний чек в стоматологических клиниках за два года вырос на 10%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владельцы банковских карт ВТБ потратили в 2023 году в стоматологических клиниках свыше 25,2 млрд рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Средний чек в стоматологиях вырос на 10% к 2022 году.

За платными стоматологическими услугами клиенты банка обращались более 3,8 млн раз, это на 5% чаще, чем в 2022 году. При этом важно, что спрос на услуги активно рос в течение всего 2023 года: так, в четвертом квартале минувшего года он стал выше на 23% по сравнению с первым кварталом того же года.

«В 2021 году рынок стоматологических услуг восстанавливался после пандемии, и спрос нарастал с каждым кварталом. В 2022 году максимальное количество оплат в клиниках приходилось на первый квартал, а дальше спрос падал, что связано с нарушением цепочек поставок импортных материалов и резко возросшими ценами на услуги. В 2023 году количество транзакций в сегменте вновь стало расти: в четвертом квартале спрос вырос почти на четверть по сравнению с первым кварталом года. Рынок платных стоматологических услуг восстановился», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.