Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2024
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В заливе Мордвинова 13 февраля выходить на лед опасно
12:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова 13 февраля выходить на лед опасно

В заливе Мордвинова 13 февраля выходить на лед опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 13 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря и сильного отжимного ветра - возможен взлом и отрыв неустойчивых частей припая. Выходить на лед опасно.

Телефон вызова экстренных служб - 112.

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