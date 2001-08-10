Тысяча сахалинских семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тысяча сахалинских семьей направила средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Общая сумма выплат составила более 500 миллионов рублей. В основном средства были направлены на погашение кредита или первого взноса на приобретение или строительство жилья, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.
Программа материнского капитала предполагает пять направлений, на которые семьи с детьми могут расходовать средства. Улучшение жилищных условий — одно из самых популярных среди них. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома без использования кредитных средств.
«У сахалинских родителей это направление пользуется особой популярностью, так как возможность приобрести собственное или более комфортабельное жилье позволяет удовлетворить одну из наиболее насущных потребностей. В 2023 году на эти цели полностью или частично было направлено 556,8 миллиона рублей», — сообщила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. В таком случае сертификаты можно использовать сразу после рождения или усыновления ребенка.
Напомним, что материнский капитал ежегодно индексируется. С 1 февраля 2024 года его размер составляет 630 380 рублей на первого ребенка и 833 024 рубля — на второго, третьего ребенка или последующих детей, если ранее право на маткапитал у семьи не возникло. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго его размер увеличивается на 202 643 рубля.
Следует отметить, что государственный сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или обменять. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными.
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