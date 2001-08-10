Тихоокеанское
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9 Февраля 2024
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16:10, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске работников и ветеранов гражданской авиации поздравили с профессиональным праздником

В Южно-Сахалинске работников и ветеранов гражданской авиации поздравили с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню гражданской авиации России. В зале международных вылетов южно-сахалинского аэропорта сегодня чествовали пилотов, инженеров, техников, специалистов наземных служб, представителей других авиационных профессий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

От имени главы Южно-Сахалинска  работников  аэропорта поздравил вице-мэр Вячеслав Кожухов.

– Аэропорт Южно-Сахалинска занимает лидирующие позиции в транспортной инфраструктуре региона, демонстрирует высокий уровень безопасности полетов, постоянно повышает культуру обслуживания пассажиров. Особые слова признательности выражаю ветеранам, старейшим работникам, которые заложили высокие стандарты, приумножили традиции отрасли, – сказал Вячеслав Кожухов.

Гости мероприятия отметили слаженную работу коллектива аэропорта во время и после отступления январского снежного циклона.

С теплыми пожеланиями к присутствующим обратились благочинный центрального округа Южно-Сахалинской и Курильской епархии, протоиерей Виктор Горбач, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Алексей Глауб, заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова, депутат Елена Столярова. Поздравления прозвучали от генерального директора АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрея Крутцова.

Официальной частью праздника стала церемония награждения. В свой профессиональный праздник работники и ветераны аэропорта удостоены благодарностей и почетных грамот.

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