В Южно-Сахалинске работников и ветеранов гражданской авиации поздравили с профессиональным праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню гражданской авиации России. В зале международных вылетов южно-сахалинского аэропорта сегодня чествовали пилотов, инженеров, техников, специалистов наземных служб, представителей других авиационных профессий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
От имени главы Южно-Сахалинска работников аэропорта поздравил вице-мэр Вячеслав Кожухов.
– Аэропорт Южно-Сахалинска занимает лидирующие позиции в транспортной инфраструктуре региона, демонстрирует высокий уровень безопасности полетов, постоянно повышает культуру обслуживания пассажиров. Особые слова признательности выражаю ветеранам, старейшим работникам, которые заложили высокие стандарты, приумножили традиции отрасли, – сказал Вячеслав Кожухов.
Гости мероприятия отметили слаженную работу коллектива аэропорта во время и после отступления январского снежного циклона.
С теплыми пожеланиями к присутствующим обратились благочинный центрального округа Южно-Сахалинской и Курильской епархии, протоиерей Виктор Горбач, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Алексей Глауб, заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова, депутат Елена Столярова. Поздравления прозвучали от генерального директора АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрея Крутцова.
Официальной частью праздника стала церемония награждения. В свой профессиональный праздник работники и ветераны аэропорта удостоены благодарностей и почетных грамот.
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