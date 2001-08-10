Южно-Сахалинск отмечен за высокие показатели мобилизационной подготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска отмечена памятным знаком губернатора Сахалинской области за высокие показатели мобилизационной подготовки по итогам 2023 года. Эту награду муниципалитет получает уже в третий раз. Впервые областной центр стал лидером в данном направлении деятельности в 2020 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, мобилизационная подготовка - одно из плановых направлений деятельности муниципалитета, которое ведется на постоянной основе на протяжении многих лет. В администрации Южно-Сахалинска эту работу ведет департамент мобилизационной подготовки.
- При оценке уровня мобилизационной подготовки учитывается ряд критериев, какая организационная работа ведется в данном направлении, проводятся контрольные мероприятия. Важный показатель - улучшение локальной нормативно-правовой базы, повышение квалификации руководителей и сотрудников, ответственных за мобилизационную подготовку. Работа администрации Южно-Сахалинска по выполнению комплекса мероприятий по мобподготовке вновь получила высокую оценку на уровне региона, - рассказал директор департамента мобилизационной подготовки Южно-Сахалинска Алексей Гулаков. - Наша главная задача - обеспечить готовность муниципалитета к действиям в различных кризисных ситуациях и в случае необходимость защитить наших граждан.
В рамках мобилизационной подготовки проводится комплекс мероприятий - это различные тренировки, занятия, учения, отработка действий и навыков, как на уровне администрации города, так и отдельных предприятий, работа профильных комиссий, налаживание межведомственного взаимодействия и многое другое.
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