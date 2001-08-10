Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль любительской рыбалки пройдет в 13-ый раз на реке Найба в Долинском районе. По традиции в программе будут командные соревнования, мужской и женский биатлон. Предусмотрены призы в различных номинациях, лотереи от спонсоров, интерактивные конкурсы, угощения полевой кухни. Главным призом в этом году станет автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

«Сахалинский лед» стал любимым семейным праздником сахалинцев и гостей острова. В рамках фестиваля пройдут командные соревнования, биатлон, интерактивные конкурсы, а также будет организована полевая кухня. Наравне с мужчинами соревнуются женские и детские команды. Также есть смешанные семейные команды – папа, мама, дети. Созданы условия для участия людей с ограниченными возможностями здоровья. Команды заранее продумывают свои костюмы, соревнуясь в креативе.

– В целом, регламент остался прежним, с некоторыми уточнениями в пунктах, касающихся командных соревнований и судейства. В этом году в приоритете регистрация онлайн, поскольку количество команд ограничено 250, рекомендуем не откладывать и подавать заявку. Регистрация на льду будет доступна только при наличии свободных секторов. Новая схема захода на поле командных состязаний находится в разработке, а регламент доступен на сайте фестиваля sakhice.ru, – рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Первый этап представляет собой отборочные командные состязания с участием четырех человек в каждой команде. Категории команд: «Мужская команда», «Женская команда», «Смешанная команда» и «Детская команда». Для участников с ограниченными возможностями предусмотрен отдельный сектор с пробуренными лунками, а результаты соревнований будут определяться отдельно.

Второй этап - индивидуальный зачет в рамках «Рыбацкого биатлона» с категориями «Мужчины» и «Женщины». Участники должны поймать по одной рыбе в каждой из четырех зон, перемещаясь последовательно. Победителем считается тот, кто первым пересекает финишную черту с уловом, соответствующим требованиям соревнований.

Судейство осуществляется главной судейской коллегией, состоящей из главного судьи, его заместителей и главного секретаря. Побеждает команда с большим весом улова. Женские и детские команды в командных состязаниях могут получать помощь в бурении лунок.

Призовой денежный фонд в этом году составляет более 2 млн. рублей. Предусмотрено множество ценных призов. Главным в категории «Рыбацкий биатлон» среди мужчин станет автомобиль.

Без ценного приза не останутся в этом году и участницы «женского биатлона» – этот вид состязания впервые появился лишь в прошлом году и сразу получил широкую поддержку участников. В дополнение к денежному призу в размере 50 тысяч рублей победительница получит приятный ценный подарок.

– За 12 лет фестиваль стал не просто традицией, а источником вдохновения и радости. Мы собираемся с семьями, коллегами и друзьями, чтобы ярко и весело провести время, – поделилась жительница Корсаковского района Светлана Полищук.

Также предусмотрены призы в номинациях: «За самую крупную рыбу», «Самому опытному участнику», «Самая колоритная команда», «Женской команде», «Детской команде», «Лучшая группа поддержки».

Фестиваль подледного лова наваги проходит ежегодно с 2012 года, в рамках Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка» и организовывается правительством Сахалинской области и региональным министерством по рыболовству.

– Социальную значимость этого события трудно переоценить. Фестиваль объединяет нас, укрепляет наши связи и способствует развитию культуры и туризма на острове. Мы видим, как с каждым годом увеличивается число участников и зрителей, и как фестиваль становится важным событием для всего региона. Нам есть чем гордиться «Сахалинский лед» - это поистине сахалинские традиции. Мы рады быть частью этого важного события и участвовать в его развитии и продвижении. Я лично принимал участие во всех двенадцати фестивалях и уже подал заявку на регистрацию, – отметил председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.