ВТБ: на Дальнем Востоке самый высокий "средний чек" перевода по СБП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ определил самые активные регионы по числу переводов через СБП: это обе столицы и Казань. Меньше всего таких переводов совершают жители Колымы и Камчатки. При этом у трех дальневосточных регионов «средний чек» такого перевода намного выше общероссийского: в Магаданской области (около 7 тысяч рублей), Камчатском крае (6,8 тысячи), Сахалинской области (6,1 тысячи). В целом по стране этот показатель – 5 тысяч рублей. Отмечено также, что мужчины переводят деньги чаще и на большую сумму.
В прошлом году клиенты ВТБ совершили более 590 млн переводов в другие банки через Систему быстрых платежей (СБП), рост за год - в 1,8 раза.
В среднем один клиент совершает около 6 исходящих переводов в месяц. За счет простоты и удобства этот способ расчетов безоговорочно вытеснил переводы по номеру счета и реквизитам. Суммарный объем транзакций составил 3 трлн рублей.
В целом по стране средняя сумма транзакции по итогам 2023 года составила 5,2 тыс. рублей. Самый высокий «средний чек» зафиксирован в Москве и Магаданской области (около 7 тыс. рублей), Камчатском крае (6,8 тыс.), Сахалинской области (6,1 тыс.), Санкт-Петербурге (6 тыс.).
Заметно существенное гендерное различие в суммах чека. По данным банка за декабрь, средний чек перевода у женщин примерно на 20-30% ниже, чем у мужчин в зависимости от региона.
«Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями у клиентов ВТБ. Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции – мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
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