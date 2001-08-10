В Южно-Сахалинске проходит неделя гигиены полости рта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День стоматолога отмечается сегодня, 9 февраля. К этому профессиональному празднику приурочена Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта, которая проходит в Южно-Сахалинске с 5 по 11 февраля, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Организатором серии тематических мероприятий в рамках реализации программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография» выступает Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики и Областная стоматологическая поликлиника.

Стоматологическое просвещение - это первичная профилактика, которую специалисты проводят для широкой аудитории, начиная с дошкольников. Главная задача - сохранение здоровья зубов.

- Наша задача - привить культуру правильного ухода за полостью рта, рассказать о средствах гигиены. На наших лекциях горожане узнают, как правильно и качественно чистить зубы, какие продукты полезны для наших зубов, и что является причинами возникновения стоматологических заболеваний, - рассказала стоматологический гигиенист Областной стоматологической поликлиники, волонтер Ксения Головко.

Просветительские мероприятия о гигиене полости рта в Южно-Сахалинске проводятся на постоянной основе. Специалисты устраивают лекции для дошкольников и подростков. Так, во время тематической выставки в историческом парке «Россия – моя история» для воспитанников южносахалинских школ состоялся мастер-класс по правильному уходу за полостью рта. Детям рассказали о средствах гигиены зубов, причинах возникновения кариеса, о том, как заболевания полости рта влияют на здоровье организма. Подобные уроки по здоровью проходят в образовательных и дошкольных учреждениях города при поддержке департамента образования.