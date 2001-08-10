10 февраля в штабе общественной поддержки Сахалинской области отметят День Российской науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всех маленьких и больших исследователей и изобретателей приглашают ярко и по-научному отметить День Российской науки в штабе общественной поддержки Сахалинской области!

10 февраля вместе с РРЦ «Кванториум» гости мероприятия окунутся в мир научных открытий, мастер-классов и экспериментов!

В программе:

- лаборатория опытов;

- роботы и доботы;

- виртуальная и дополненная реальность;

- полеты на аэросимуляторе;

- электросхемы и электроцепи;

- графический дизайн и скетчинг.

Мероприятие пройдет в два потока:

- 11:00 – 12:45;

- 13:00 – 14:45.

Запись по ссылке.