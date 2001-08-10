Тихоокеанское
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17:02, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе продолжается благотворительная акция по раздаче наваги

В Поронайском районе продолжается благотворительная акция по раздаче наваги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня свежую рыбу от ООО "Поронайский зверосовхоз" передали для жителей села Восток и пгт Вахрушев. Помощь в раздаче наваги оказали волонтеры партии "Единая Россия".
 
Ежегодная благотворительная акция проходит в районе в рамках проекта «Защита. Забота. Уважение», инициированного Губернатором Валерием Лимаренко. Свежей рыбой обеспечивают незащищенные слои населения:  членов общества инвалидов, общественной организации пенсионеров,  социальные учреждения и пенсионеров из сельских населенных пунктов. Всего в этом году в рамках акции раздадут более 6 тонн наваги.

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