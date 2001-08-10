Сахалинские отделения политических партий подписали Соглашение с Общественной палатой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Сахалинской области и региональными отделениями российских политических партий в целях обеспечения наблюдения за голосованием при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, подсчетом голосов участников голосования и становлением его итогов.

К соглашению присоединились отделения всероссийских политических партий в Сахалинской области: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - За правду», КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Зеленая Альтернатива», «НОВЫЕ ЛЮДИ», РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

От лица партии «Единая Россия» соглашение подписал Михаил Шувалов - руководитель РИК Сахалинского регионального отделения партии.

«Сегодня на базе Общественной палаты подписал Соглашение о честных выборах. Мы за легитимные, честные выборы в важнейший период истории нашей страны», - Михаил Шувалов.

Стороны договорились осуществлять взаимодействие по таким направлениям, как: проведение взаимных консультаций, организация совместных обсуждений стандартов и методик наблюдения, обмен опытом и организация совместных обучающих мероприятий по вопросам осуществления наблюдения, осуществление совместной информационной деятельности в СМИ.

«Совместно с представителями партий мы объединяем усилия для обеспечения прозрачного и открытого наблюдения за ходом избирательного процесса», — отметил Владимир Иконников, руководитель Общественного штаба Сахалинской области по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации.