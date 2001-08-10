Студенты и школьники Южно-Сахалинска встретились с представителями МИД РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинской областной библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню дипломатического работника, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча получила название «История и современность российской дипломатии». На открытии участников поприветствовал руководитель представительства Министерства иностранных дел России в Южно-Сахалинске Владимир Носов. Он коротко рассказал о структуре и функциях внешнеполитического ведомства, а затем предоставил слово генеральному консулу РФ в Пхукете. Владимир Соснов присоединился ко встрече в режиме онлайн и объяснил, как устроена дипломатическая служба за рубежом.

- Такая встреча в нашей библиотеке проводится не впервые. Помимо работников дипломатического корпуса, сегодня в мероприятии принимают участие представители областного правительства и мэрии Южно-Сахалинска. Для школьников это, прежде всего, профориентационная встреча. Она проходит в формате живого диалога и дает ребятам возможность понять специфику профессии дипломата, узнать, как устанавливаются и поддерживаются связи между государствами, - рассказала заведующая информационным центром международного сотрудничества сахалинской областной библиотеки Ольга Пятницкая.

Во время мероприятия свой пример налаживания международных связей продемонстрировала и администрация Южно-Сахалинска. Уже на протяжении двух лет муниципалитет ведет плотную работу с Китайской Народной Республикой. Между странами активно выстраивается взаимодействие в сферах культуры, образования, сельского хозяйства, торговли, туризма, спорта и молодежной политики.

В июне прошлого года команда администрации во главе с мэром Сергеем Надсадиным принимала участие в работе 32-й Харбинской торгово-экономической выставки. Кроме этого, Южно-Сахалинск присоединился к российско-китайскому молодежному съезду в городе Хэйхэ. Также важным событием для муниципалитета стала презентация инвестиционно-экономического потенциала на IX Китайской международной выставке приграничной торговли в Суйфэньхэ.

- Эта работа проводится в рамках пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве, который в 2022-м году подписали города Благовещенск, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ. Мы и дальше планируем развивать международные связи. Уже в конце февраля — начале марта в областной центр прибудет делегация из города Хэйхэ во главе с вице-мэром. А в июле будем встречать представителей всех пяти городов, подписавших соглашение, - отметил вице-мэр Южно-Сахалинска, курирующий направление международных связей, Вячеслав Кожухов. - В декабре, во время нашей последней рабочей поездки в КНР, мы подписали соглашение о сотрудничестве между школой №5 города Хэйхэ и школой №22 Южно-Сахалинска. Мы ожидаем, что в этом году ребята из Поднебесной также посетят наш остров.

- Меня привлекает мысль о возможности освоить специальность «Международные отношения». На этой встрече можно напрямую пообщаться с представителями дипломатического корпуса, узнать о требованиях к профессиональным и личным качествам сотрудников Министерства иностранных дел России, - рассказала ученица школы №26 Южно-Сахалинска Альбина Вестова.

Дополнила мероприятие книжная выставка «Российская дипломатия: страницы истории» из фондов сахалинской областной библиотеки.