В школах и детских садах Южно-Сахалинска весь год будет посвящен семье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все образовательные учреждения Южно-Сахалинска присоединились к реализации мероприятий, посвященных Году семьи. В школах и детских садах разработаны планы тематических программ, в которых дети будут участвовать вместе со своими родителями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила директор департамента образования Светлана Мирова, Год семьи, объявленный Указом президента Владимира Путина, созвучен важнейшим приоритетам в работе администрации города по созданию условий для комфортного воспитания и образования детей в том числе.
- Важен пример, который мы транслируем подрастающему поколению горожан. Правильные ориентиры, настрой на семейные ценности должны формироваться с самого юного возраста. Все образовательные учреждения города подключились и уже реализуют запланированные мероприятия в рамках Года семьи, которые направленны как на популяризацию семейных ценностей, так и на укрепление связей внутри семьи, - подчеркнула Светлана Мирова.
Так, в детском саду № 42 «Черемушки» разработан насыщенный план тематических мероприятий, включающих все компоненты для всестороннего развития детей с обязательным участием родителей. Это и спортивная направленность, творческая и познавательная части, патриотическое воспитание и т. д. Общая цель таких мероприятий - поддержка семейный ценностей.
- В нашем саду много добрых традиций, призванных объединять всю семью. В этом году мы побывали на тропе «Детская» на Горном воздухе. Нашим любим мероприятием для всей семьи уже стал конкурс талантов «Лучше всех». К 1 апреля с родителями и детьми проведем юморину. Сейчас мы готовимся к «Зарнице» - проведем ее в ближайшие дни. Для мальчиков и их пап пройдет интересное занятие с участием военнослужащих. А мамы станут участниками волейбольного матча. Часто организуем творческие конкурсы с мастер-классами - предлагаем родителям вместе с детьми создать что-то интересное своими руками. Недавно открыли фотовыставку «Счастливые моменты семьи». Для нее дети и их родители представили фотографии и видео о том, как они вместе проводят свой досуг. Очень здорово получилось. Все постарались на славу, - рассказала педагог дополнительного образования детского сада № 42 «Черемушки» Марина Гуляева.
Напомним также, что одним из значимых проектов в рамках Года семьи стал Всероссийский конкурс «Всей семьей». Принять в нем участие может любая семья. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном портале всейсемьей.рф, указать, в какой социальной сети: ВКонтакте или Одноклассниках вам удобнее получать задания и публиковать фотоотчеты с обязательным хештэгом #всейсемьей и региональным - #всейсемьей65. Раз в месяц проводится розыгрыш призов. Самые дружные и активные семьи выберут в апреле. Участники, выполнившие все 15 заданий, будут участвовать в финальном розыгрыше, где главным призом является 100 семейных путешествий по России.
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