Сотрудники нового аэровокзала "Южно-Сахалинск" стали наставниками для студентов-практикантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной воздушной гавани региона стартовала практика для учащихся Южно-Сахалинского педагогического колледжа. С работой аэровокзала знакомятся сразу 20 студентов заочного отделения. Все они обучаются по направлению подготовки «Сервис на воздушном транспорте», рассказали ТИА "Острова" в пресс-сулжбе аэропорта.
Во время зимней практики студенты фокусируют внимание на работе службы транспортной (авиационной) безопасности. Первую неделю они проводят, наблюдая за производственными процессами со стороны. Молодых людей разделяют на группы и распределяют по этапам: от входного досмотра до паспортного контроля и предполётных процедур.
В каждой зоне учащихся сопровождают наставники – инспекторы службы. Сотрудники аэровокзала рассказывают, как с помощью интроскопов выявлять запрещённые к провозу предметы и вещества, а также визуально определять подозрительных пассажиров.
«Инспекторы службы транспортной (авиационной) безопасности — это лицо аэровокзала. Они встречают пассажиров самыми первыми, работают с передовым оборудованием, быстро реагируют на смену обстановки, легко выявляют изменения в состоянии людей. Это те навыки, которые сегодня в авиационном деле очень нужны. Применить их на практике студенты смогут у нас же. Мы будем рады в этом помочь», - подчеркнул заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
К реальной ситуации полученные знания студенты применят уже на второй и третьей неделе практики. Тогда их допустят к работе за оборудованием и общению с пассажирами. За тем, как справляются будущие специалисты, будут наблюдать наставники. После каждой смены они смогут дать воспитанникам советы и разобрать более сложные случаи, возникшие при досмотре путешественников и их багажа. В таком режиме студенты и их кураторы будут работать до конца февраля.
После этого учащиеся заочного отделения вернутся к лекционным занятиям в Южно-Сахалинском педагогическом колледже. В следующий раз будущих авиаторов аэровокзал примет на практику уже весной. В апреле в роли наставников окажутся уже сотрудники службы организации пассажирских перевозок. В частности, агенты по регистрации.
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